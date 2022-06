Estate sicura, vertice in prefettura

Ventisei unità in più a disposizione delle forze dell’ordine, che saranno dislocate a seconda delle esigenze, e maggiori controlli per garantire un’estate serena e sicura a turisti e residenti, anche a fronte della ripartenza di eventi, concerti, feste patronali e sagre. E’ il quadro sulla sicurezza estiva in Salento, con particolare riguardo ai comuni di Lecce, Gallipoli, Otranto e Porto Cesareo, presentato questa mattina dal Prefetto di Lecce, Maria Rosa Trio, in apertura della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi nel Salone degli Specchi in Prefettura. Alla presenza dei vertici delle Forze di Polizia, della Capitaneria di Porto di Gallipoli, della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio e dei sindaci interessati, sono stati affrontati i temi di maggiore evidenza per il regolare svolgimento della stagione nelle diverse località e delle numerose manifestazioni e spettacoli programmati con attenzione alla vivibilità dei luoghi e alle istanze di cittadini e vacanzieri.