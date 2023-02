Residenti e commercianti insieme per la pedonalizzazione di via Roberto da Bari. È partita una petizione che sarà poi consegnata al sindaco Antonio Decaro per chiedere la chiusura al traffico di tutti gli isolati di via Roberto da Bari, continuando quindi il lavoro già avviato con la pedonalizzazione dei due isolati all’inizio e alla fine della strada.

La richiesta alla giunta Decaro



«Per noi, operatori commerciali e residenti nel Murattiano di Bari, la pedonalizzazione è divenuta una esigenza imprescindibile, sia per ragioni economiche sia per soddisfare una migliore qualità della vita – si legge nella petizione - lo è per esigenze economiche perché lo shopping è sempre di più occasione di passeggio e acquisto con evidenti ricadute a beneficio della intera città e lo è per la qualità della vita perché interrompe lo stress quotidiano con una passeggiata in sicurezza».

«Le occasioni di ritrovo e di svago – continuano i promotori - che il Murattiano offre hanno trovato nella pedonalizzazione già avviata dall’ amministrazione comunale in larghi tratti del centro cittadino, il loro sbocco naturale. In particolare in via Roberto da Bari, le attività commerciali sono divenute luoghi non solo di svago e di consumo ma anche di incontro».

In realtà la pedonalizzazione di via Roberto da Bari era già “nei programmi” dell’amministrazione, come ricorda Franco Neglia, presidente dell’associazione Il Murattiano, tra i promotori dell’iniziativa insieme al Caffè Portineria. «Non capiamo quali siano gli ostacoli – spiega Neglia – se è un problema dei garage, si possono individuare orari e regole di accesso come accade anche in via Argiro. Se il problema è legato ai parcheggi che salterebbero, l’amministrazione deve avere il coraggio di sbloccarsi sul tema, il fatto che si continui a dire che non si possono fare parcheggi sotterranei non è sostenibile. Si continua a sostenere la tesi – continua Neglia - che i parcheggi devono essere pertinenziali, perché farli in centro significa attirare auto. Ma stiamo parlando di un centro vissuto non solo da residenti ma anche da studi professionali, da commercianti. Si tratta di fare come si fa in tutte le città europee con la realizzazione appunto di parcheggi sotterranei».



Per Neglia quindi la pedonalizzazione è legata ad una volontà politica di questa amministrazione. «Tra l’altro stiamo parlando di una amministrazione guidata da un sindaco che ha fatto anche l’assessore al traffico, uno che conosce il tema perfettamente – conclude – è quindi una questione che attiene alla volontà politica, ne parliamo da decenni ed ora la richiesta accomuna residenti e commercianti che hanno compreso i vantaggi di una strada libera dalle auto».

Più volte il Comune ha incontrato residenti e commercianti proprio per affrontare la questione. «La pedonalizzazione di via Roberto da Bari – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso – è nei programmi, nella logica dell’implementazione delle pedonalizzazioni, partendo da via Sparano, poi via Argiro e successivamente le traverse e via Roberto da Bari. Ma al momento non ci sono finanziamenti o progettazioni definitive ed esecutive nel merito». Il prossimo passo sarà il rifacimento della pavimentazione e dei marciapiedi in via Argiro, successivamente si passerà a piazza Umberto e nel frattempo si penserà a come chiudere al traffico via Roberto da Bari. Per la quale si presentano due problemi: la presenza di numerosi garage e il modo di sopperire ai posti auto che inevitabilmente saranno soppressi.

Senza poi dimenticare via Manzoni per la quale il Comune è in procinto di pubblicare il bando per la realizzazione di eventi che partiranno in concomitanza con la chiusura al traffico, in modo da “animare” la strada liberata dalle auto.

