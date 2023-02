Ztl attiva: meno auto, più zone passeggio. Attivi cinque varchi: ecco dove parcheggiare

La nuova Zona a traffico limitato nel centro storico è entrata ufficialmente in vigore ieri mattina a Bari. Cinque dei sette varchi sono stati chiusi ad eccezione degli orari di carico e scarico per i commercianti ossia dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18. Il Comune ha definito anche le modalità di accesso che sono cambiate rispetto alla precedente ztl.

Orari

Nel dettaglio si accede dalle 6 alle 21 solo dei giorni feriali dal varco di via Ruggiero il Normanno, utilizzato per raggiungere l'unica area di sosta, quella di largo Santa Chiara, rimasta aperta a tutti (nei giorni feriali) al costo di un euro l'ora, gratuita per i possessori di pass. Il carico e scarico è possibile solo dai varchi di strada Porto Nuovo, via Petrone, strada San Benedetto e via Michele Genovese. Due i varchi che non saranno mai attivi: quello della Basilica per permettere ai disabili di raggiungere senza difficoltà la chiesa e quello di piazza Federico II di Svevia, per permettere alle auto di raggiungere la zona del parcheggio di largo Santa Chiara, aperta a tutti.

Il permesso per transitare



Infine il Comune ha predisposto delle white list inserendo le auto che avranno il permesso di transitare dai varchi chiusi. Le white list saranno applicate in strada Porto Nuovo, in via Ruggero Il Normanno (per i festivi e di notte dalle 21 alle 6), in via Petrone, in strada San Benedetto. Per il varco di via Genovese che porta all'accesso in piazza del Ferrarese quindi in una zona esclusivamente pedonale, sarà aperto solo per il carico e scarico e la white list sarà esclusivamente per i possessori di aree di accesso private. Da ieri sono attive anche le telecamere che permettono di fotografare (e quindi di sanzionare) le auto che entrano senza permesso nelle zone e negli orari offlimits.

Dove parcheggiare



L'avvio della nuova ztl era stato previsto per il 30 gennaio ma è stato rinviato di un paio di giorni per consentire la conclusione dei lavori sulla segnaletica orizzontale in largo San Sabino e piazza San Pietro. Questi due parcheggi, un tempo aperti a tutti, anche ai non possessori di pass, da ieri sono diventati pertinenziali: possono lasciare l'auto solo i residenti muniti di permesso. Gli stalli sono diventati da blu a gialli e nei prossimi giorni saranno anche rimossi i parcometri. Ieri comunque non sono mancate le auto in divieto di sosta (soprattutto attorno alla Cattedrale) e gli scooter che scorrazzano nelle strade esclusivamente pedonali.

La decisione di ridurre le aree di sosta aperte a tutti è stata presa anche per aumentare i posti auto a disposizione dei residenti. Con l'ordinanza sono inoltre state istituite nuove aree pedonali in largo Albicocca, strada Albicocca, largo Maurelli, vico Maurelli, strada della Torretta, strada Santa Teresa dei Maschi e strada de' Gironda facendo salire a 55 il numero degli spazi liberi dalle auto. Alle aree pedonali possono accedere i mezzi delle attività commerciali dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18 per le operazioni di carico e scarico. Devono circolare con una velocità non superiore ai 10 chilometri orari.

L'ordinanza ha inoltre ridefinito la circolazione interna al centro storico, individuando 24 strade azzurre dove il transito e la sosta sono consentite ai soli veicoli con pass e 51 strade verdi sulle quali la circolazione è consentita esclusivamente ai ciclomotori, motocicli e velocipedi. Qui la sosta è sempre vietata. Per il raggiungimento delle aree interne di parcheggio a pagamento sono istituiti due percorsi o ganci, uno che parte da via Ruggiero il Normanno e l'altro da piazza Federico II di Svevia. Sui ganci la circolazione è consentita a tutti i veicoli, sia dotati sia privi di permesso, nei giorni lavorativi dalle ore 6 alle ore 21; quelli con pass possono circolare anche nei giorni festivi. Ad una velocità massima di 20 chilometri orari.

Le auto senza pass possono parcheggiare sul lato mare di corso De Tullio, lungomare Imperatore Augusto e largo Santa Chiara. I residenti con pass possono lasciare l'auto sul lato terra di corso De Tullio e del lungomare Imperatore Augusto, in largo Santa Chiara e in largo San Sabino e piazza San Pietro.

