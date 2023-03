Viabilità, cantieri aperti e carenza di parcheggi in città: si è sviluppato su questi temi l’incontro di ieri mattina tra alcuni rappresentanti di Casaimpresa/Confesercenti insieme con l’assessore alla Polizia locale Cosimo Ciraci e il presidente di Kyma Mobilità - Amat Alfredo Spalluto.

L'incontro

APPROFONDIMENTI LE SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE Multe a raffica, nessun dietrofront del Comune di Taranto: «Le regole

vanno rispettate»

L’associazione presieduta da Francesca Intermite ha formulato una serie di proposte, tutte finalizzate a individuare soluzioni che consentano di «recuperare lo spirito con cui sono state istituite le strisce blu: favorire il maggior utilizzo dei mezzi pubblici e la massima rotazione dei limitati spazi di sosta. Rotazione che si è persa irrimediabilmente con la crescita esponenziale degli abbonamenti». L’assessore Ciraci ha confermato che prosegue il confronto con la Marina Militare per ottenere le concessioni degli spazi della caserma Mezzacapo e della Stazione Torpediniere, già utilizzati come aree parcheggio nei periodi delle festività natalizie, dei saldi o della Pasqua (l’amministrazione comunale, inoltre, sta valutando ulteriori richieste di manifestazioni di interesse per ottenere la disponibilità in altre zone).

«A riguardo l’associazione ha segnalato la necessità di prevederle anche per la zona Italia Montegranaro, tra le più congestionate». Per quanto riguarda la realizzazione di Park&Ride l’assessore ha comunicato che sono state individuate due aree, quelle di Parco Cimino e Porta Napoli. Il presidente Spalluto, con riferimento a Cimino, ha annunciato che nel giro di 2 mesi sarà attivo il park&ride con biglietto unico per parcheggio auto e spostamento nelle zone più centrali. Ciraci ha inoltre comunicato l’impegno alla realizzazione delle sopraelevazioni leggere nei parcheggi Icco e Oberdan per i quali esiste la copertura finanziaria ed è previsto l’inserimento nel nuovo contratto di servizio», si legge in una nota diffusa da Casaimpresa a margine del confronto. I punti affrontati hanno riguardato anche la regolamentazione della sosta a pagamento, esaminando i dati relativi agli stalli attualmente esistenti e agli abbonamenti rilasciati.

Problema insostenibile

Il problema dei parcheggi è «diventato ormai insostenibile per i titolari di attività commerciali e pubblici esercizi - ha ricordato Casaimpresa - che vivono direttamente sulla loro pelle i riflessi di questa criticità che esiste da tanto, ma che oggi provoca effetti ancor più preoccupanti, determinando la flessione dei clienti che sono frenati dal problema della mancanza di spazi per le auto, e quindi decidono di evitare in particolar modo le vie centrali che al contrario dovrebbero, com’era un tempo, essere il cuore pulsante del commercio in città». La carenza di parcheggi, proprio in questa fase, è resa ancora più evidente dai tanti lavori per le strade di Taranto, e le lamentele non mancano. «Riconosciamo il valore dei lavori in corso e il grande fermento legato agli stessi, ma non possiamo non rilevare anche le conseguenze di tutto ciò sulla viabilità e sulla assenza di spazi per il parcheggio. Per questo abbiamo ritenuto di segnalare il tutto all’assessore al ramo. Mimmo Ciraci ha ascoltato e raccolto le nostre istanze e proposte, e ci ha al tempo stesso dato delucidazioni sui progetti messi in campo», ha evidenziato Intermite, parlando di un «incontro denso e proficuo», in attesa del prossimo aggiornamento.