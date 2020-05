Lutto nel mondo della medicina: morto il neurochirurgo Armenise

Ultimo aggiornamento: 13:06

Grave lutto per il mondo della medicina: si è spento all’età di 87anni Bartolomeo Armenise, medico neurochirurgo di lunga esperenza, tra i punti di riferimento del Salento.A darne notizia su Facebook è stato il collega Antonio Montinaro, legato ad armenise da un lungo sodalizio professionale e umano. Armenise è stato infatti il primo primario leccese di Neurochirurgia e successivamente una delle eccellenze della clinica Città di Lecce.«La sua storia professionale ha inizio a Zurigo nel 1960, in una delle strutture neurochirurgiche più prestigiose del mondo, diretta all’epoca dal Prof. G. M. Yasargyl, uno dei padri della neurochirurgia moderna e pioniere della microchirurgia encefalica - racconta il medico nel suo addio -. Nel 1970 la Direzione Amministrativa dell’Ospedale “V.Fazzi” di Lecce, guidata dal dr. Gaetano Laforgia, decise di aprire un Reparto di Neurochirurgia, una specialità indispensabile in un territorio, comprendente le Provincie di Lecce, Brindisi e Taranto, che ne era sprovvisto. A dirigerla viene invitato il Prof. Armenise che accetta con entusiasmo. Lo stesso entusiasmo che caratterizzerà costantemente il suo rapporto con i collaboratori e il personale infermieristico e la gestione professionale di una struttura che in breve tempo diverrà un punto di riferimento per molta parte della Puglia, soprattutto per la patologia vascolare dell’encefalo. La sua perdita - conclude Montinaro - è certamente un evento triste per tutti, ma la sua figura rimane per chi ha vissuto al suo fianco un punto di riferimento per la levatura morale, la capacità professionale, la dedizione al lavoro e la non comune capacità di fare squadra».