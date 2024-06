Incidente stradale sulla statale: con la moto sulla rotatoria. Ferito

Incidente stradale ieri sera sulla statale che collega Porto Cesareo a Leverano: ferito un motociclista. Il giovane, originario di Carmiano, si è schiantato con la sua moto finendo la corsa al centro di una rotatoria. A causa delle brutte ferite riportate il govane è stato ricoverato in terapia semintensiva.

È successo nella tarda serata di ieri - domenica 2 giugno - sulla Porto Cesareo-Leverano. Un giovane di Carmiano, dopo l'urto, ha chiamato lui stesso i soccorsi. È finito al "Vito Fazzi" di Lecce, in osservazione, per le ferite riportate. In mattinata, sopralluogo di carabinieri e commissariato di Nardò.