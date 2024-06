Dopo gli australiani, gli inglesi. Sarà che forse ci guardano meglio dall’esterno - e dall’Estero -, sarà ancora che siamo un po’ troppo severi con noi stessi. Sarà quel che sarà, ma per lo storico quotidiano britannico Daily express, Taranto è letteralmente «il miglior posto in Europa da visitare quest’anno». Insomma, se per lo studio dell'Happy City Index siamo tra le 250 città più felici del mondo evidentemente un motivo è da ricercare nella bellezza a volte assuefante e - non c’è da nascondersi - spesso pure sfregiata. Una bellezza esaltata anche dalle pagine della casa editrice australiana Lonely Planet che qualche tempo fa aveva dedicato una guida al capoluogo jonico.

Ma è bene far parlare chi ci guarda da Oltremanica e ci considera una «bellissima città» e uno dei posti migliori da visitare in Europa quest’estate «poiché il suo punto di riferimento è votato come il più bello d'Italia». Il riferimento è in particolare al Castello Aragonese - votato il miglior punto di riferimento da visitare dagli esperti di viaggio di Pompei Tours and Tickets quest’estate - ma l’articolo snocciola tutti i punti di forza dei due mari.

L'encomio

Per coloro che sperano di conoscere la ricca storia di Taranto, il Museo Nazionale Archeologico di Taranto è descritto come uno dei musei archeologici più importanti d'Italia. «Dedicato all’archeologia dell'antica Taranto - un tempo chiamata Taras - ci sono numerosi reperti da ammirare, tra cui la più grande collezione di figure in terracotta greca al mondo». Grande rilievo poi allo scrigno della Città Vecchia con la cattedrale dell'XI secolo dedicata a San Cataldo, «che si trova in uno degli edifici romanici più antichi della Puglia ed è una meta turistica apprezzata da chi visita la città».

Ovviamente, il fascino delle bellezze architettoniche e paesaggistiche si trasferisce anche sulla cultura enogastronomica. E su uno dei punti di forza della tavola tarantina, le specialità di mare.

«Grazie a tutti i pescatori che ancora operano in città, il pesce fresco è presente nel menu della maggior parte dei ristoranti della zona. La miscela di acqua dolce e marina nella baia crea un ambiente ideale per la coltivazione di molluschi come mitili praticata a Taranto fin dal III secolo avanti Cristo. Qui ci sono altri prodotti coltivati localmente presenti nei menu, tra cui carciofi, melanzane, pomodori, olive e cipolle».

Un vero e proprio endorsement a pochi giorni dall’inizio dell’estate e di una stagione turistica iniziata già con l’avvio di quella crocieristica. Un elogio di un luogo che non può nascondere le sue ferite - la rappresentazione plastica è in quella Città Vecchia ancora deturpata nonostante i tanti sforzi degli ultimi anni - ma che piace probabilmente anche per questa veridicità. Luci e colori che hanno ammaliato anche Lonely Planet, la casa editrice che pubblica le omonime guide, tra le più note al mondo nei settori viaggi e turismo: è stata sfornata qualche tempo fa la “piccola” Taranto Pocket, il meglio da vivere e scoprire in riva allo Ionio. Con una postilla - una sorta di distico per presentare quel pamphlet - che è forse un piccolo insegnamento e sprone per chi vive la città: «Taranto è l'emblema dell'Italia più bella e meno raccontata».