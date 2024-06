Annalisa, Tananai, ma anche regate e visite nei giardini: ecco cosa fare stasera in Puglia

Concerti, festival dell'ukulele, e ancora Battiti che porterà in piazza la splendida Annalisa e Tananai. Ecco tutti gli eventi da non perdere per sapere cosa fare stasera in Puglia.

Lecce e provincia

Appuntamento domenica 2 giugno a Lecce, nel Parco di Belloluogo, per "Intothepark 2024". si parte alle 10, ingresso gratuito: lo special guest sarà Brusco, noto cantante reggae romano, le band salentine dei Tv Colors, Aldo Slite, Raffaella Roccasecca, Michele Cortese, tanti i djs tra cui Chico Perulli, Manuele Arghirò e dj Idren e tanti altri.

I visitatori potranno immergersi in una serie di incredibili esperienze, tra cui: concerti live con esibizioni di artisti locali ed nazionali che coloreranno ed animeranno il parco con luci suoni e colori. Attività Culturali e Ludiche: dalle dimostrazioni di scherma storica leccese all'esplorazione di mondi fantastici grazie ai giochi di ruolo dal vivo, passando per le esposizioni d'arte ed i tornei di giochi da tavolo. Insomma c’è di tutto e per tutti i gusti. Cucina tipica e delizie Culinarie. Attività per Bambini e Famiglie: Animazione, musica, truccabimbi e tanto altro ancora per garantire un'esperienza indimenticabile anche per i più piccoli.

Stasera (ore 21.30 , ingresso con contributo associativo 5 euro) all'Art&Lab Lu Mbroia in via Vicinale di Sternatia a Corigliano D'Otranto con i concerti di Paola Petrosillo e Miro Durante prosegue “Ebbene venga Giugno”, festival che inaugura la rassegna estiva Sinfonie rurali. La seconda serata della rassegna si aprirà con l'insegnante e cantautrice brindisina Paola Petrosillo. Nelle sue canzoni si sente il mare: scenario quotidiano, paesaggio dell'anima e occasione per uno sguardo che va oltre il paese dove si vive. Subito dopo sarà la volta del cantautore salentino Miro Durante. Oltre ai brani del suo album "A te sarò per sempre" (Nauna Cantieri Musicali), suonerà e canterà alcuni inediti che faranno parte del suo prossimo lavoro discografico.

Il Mercatino delle Arti e delle Etnie a Lecce ospiterà il concerto di Enzo Petrachi. A partire dalle 21, l’artista leccese salirà sul palco della grande location a cielo aperto di viale Aldo Moro per festeggiare i primi 30 anni di carriera. Petrachi si esibirà tra canzoni, racconti, monologhi, siparietti e aneddoti che hanno caratterizzato il suo lungo percorso musicale. La serata sarà condotta da Manuela Sparapano e verrà allietata dalla comicità dei The Lesionati di Giampaolo Catalano Morelli e Pasquale Zonno. Il concerto spazierà dal melodico al folk passando per alcuni inediti e diversi cavalli di battaglia di una cammino musicale corredato da ben 30 album in altrettanti anni di carriera. Nel corso della serata non mancherà l’area food a cura de “Lu Camioncinu - Terra e Mare”. Ingresso libero.

Torna “Corti aperte” a Nardò e si svela la bellezza degli antichi palazzi, residenze di pregio e chiese del centro storico che per una giornata intera aprono le proprie corti e i propri giardini, normalmente inaccessibili. L’associazione Dimore Storiche Neretine, con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Città di Nardò, guidato da Giulia Puglia, e il patrocinio dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, ha voluto dare vita alla quarta edizione di un’iniziativa che svela questi “scrigni” sconosciuti di bellezza. Dietro i pesanti portoni, in un tripudio di fiori, manufatti artistici, pregiati vini e note di talentuosi artisti, si sveleranno le bellezze storiche e architettoniche. Un lungo e meraviglioso itinerario nella storia e nell’architettura, accompagnato da momenti di musica, arti visive, mostre, installazioni, teatro e danza. Le corti saranno accessibili dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 22.30 e gli studenti del Liceo Artistico “Ezio Vanoni” aiuteranno i visitatori a riscostruire storia e caratteristiche dei luoghi, mentre gli studenti dell’istituto “Nicola Moccia” cureranno tutte le degustazioni dei vini. Saranno aperti: Palazzo Giulio; il Chiostro dei Domenicani; Palazzo De Pandi-Zuccaro; Palazzo Caputo, sede del Caffè Letterario, Palazzo Cariddi, Palazzo Chiodo, Palazzo Sambiasi – Della Porta, Palazzo Asciutti, Palazzo Muci, Palazzo Matteo, Casa a corte, Palazzo Sambiasi (ex Monastero di Santa Teresa), Palazzo Manieri-Zuccaro; Palazzo Onorato, Palazzo Vaglio-Trotta e Palazzo Colosso. Si potranno visitare anche la Basilica Cattedrale, la chiesa dell’Immacolata, la chiesa di Santa Teresa, la chiesa di San Domenico e l’adiacente Chiostro dei Domenicani, la chiesa del Carmine e l’adiacente Chiostro dei Carmelitani, la chiesa di Sant’Antonio, la chiesa di San Giovanni Battista, la chiesa di Santa Chiara (con la visita al giardino segreto a cura di Paolo Giuri dalle 11 alle 13 e dalle 17,30 alle 20), la chiesa di San Giuseppe e la chiesa di Santa Maria delle Rosa. In piazza Cesare Battisti, antistante il Castello, le iniziative “Agroforesta, antichi giardini neretini”, “Casa della pasta antica” e “Mercatino del Contadino” a cura di Aps Verdesalis e SeminAzioni Odv (347/ 3485447 e 327/ 8431615).