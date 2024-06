Le elezioni, il G7, la Puglia/ Con i grandi della Terra per prendere coscienza di noi stessi (a partire dal voto)

Si chiude la settimana che ha spalancato – tra forum e dibattiti – le porte sul futuro, mai così presente e tanto coinvolgente. Si apre ora quella che porterà al voto per il parlamento europeo e il rinnovo dei consigli comunali, su tutti Bari e Lecce. Fino ad approdare, pochi giorni dopo, tra Brindisi e Fasano, al vertice del G7. La Puglia, insomma, quale straordinario crocevia e intreccio di date ed eventi. Alcuni irripetibili, come il vertice dei grandi della Terra. Altri importanti, come il ruolo da assegnare – per quanto potrà pesare il voto pugliese – alle forze politiche e ai nuovi assetti dell'Unione europea, entità sovranazionale che molto incide a livello locale (vedi le concessioni balneari, ad esempio). Altri ancora, infine, decisivi per il governo di città e aree di pertinenza che, pur tra mille difficoltà e sulla scorta di differenti circostanze, cercano di proseguire percorsi di crescita e di uscire dalle complicazioni contingenti per aprire nuove fasi di sviluppo (si spera).

Svetta, inutile dirlo, il vertice mondiale con i leader di sette grandi Paesi del pianeta. Un evento che col passare dei giorni si arricchisce di ulteriori significati rispetto a quelli già inseriti tra i temi del vertice: le nazioni in via di sviluppo, le migrazioni, l'intelligenza artificiale e, soprattutto, la sicurezza internazionale. L'attenzione è molteplice: ci sarà papa Francesco, arriverà il segretario generale dell'Onu Guterres, saranno ospiti il presidente degli Emirati Arabi, i leader indiano e turco e, fresco di conferma, anche il presidente ucraino Zelensky, chiamato a un accordo strategico con gli Usa di Biden, ultima frontiera (insidiosa e dalle implicazioni controverse) della controffensiva all'aggressione russa.

Per una serie di circostanze facilmente intuibili, un appuntamento che è ragionevole pensare non si ripeterà mai più sul suolo regionale.

Un'occasione da sfruttare al meglio. E i motivi ci sarebbero, al netto delle difficoltà oggettive in cui da queste parti si opera, molte e pesanti. Su tutte, ad esempio, le infrastrutture, causa di agonia per collegamenti problematici e tempi lunghi nel coprire le distanze (fisiche, ma anche telematiche). Su tutte, il destino incerto di alcuni poli e colossi industriali. Su tutte, i percorsi di formazione che creano divari notevoli tra domanda e offerta di lavoro (anche per le tutele non garantite). Su tutte, la crisi di prospettiva che porta i giovani a cercare altrove la realizzazione del proprio destino, mentre quelli che restano non scommettono sul futuro, rinunciando a mettere al mondo dei bambini: insieme atto di amore e slancio di fiducia e ottimismo. "Su tutte", insomma, è categoria ampia, capace purtroppo di riunire tanti, troppi problemi: perché uno si tiene all'altro. Dirselo, o ricordarselo, è sempre il primo passo nella ricerca dei rimedi e delle soluzioni, stando ben lontani da piagnistei inutili e lamentazioni vacue.

Un'occasione da sfruttare al meglio, si diceva. E per molteplici ragioni. Ad esempio – e torniamo così ai dibattiti e ai convegni citati all'inizio e svolti in settimana – si è parlato molto di deep tech in un ciclo di incontri organizzato a Bari dalle università Lum e Ca' Foscari. Non una tecnologia, il deep tech, ma un metodo, un approccio allo sviluppo. Un modo differente di pensare le cose. È l'ultima onda dell'innovazione, la nuova scommessa per le imprese, un salto di qualità che supera la rivoluzione digitale, recupera le connessioni con la materia, coniuga bit e atomi e passa necessariamente da una condivisione di ambiti, saperi, ricerca, esperienza e processi diversi. Università, startup, aziende consolidate e decisori politici. Tutti insieme, necessariamente. Oltre i ritardi e i divari, su cui pure occorre lavorare. Ma con un obiettivo comune: creare le condizioni (e moltiplicare le opportunità) di crescita e sviluppo. Come sistema.

Certo, la Puglia non è la Silicon Valley, se vogliamo riformulare – attualizzandolo – un vecchio concetto. E tuttavia possiede – a vari livelli di complessità – ogni singolo ingrediente della rivoluzione dettata dal deep tech. A partire da università, startup, aziende. Ma bisogna lavorare ancora molto sulle comunicazioni (globalmente intese). E occorre mettere in comune progetti e conoscenze: un atteggiamento culturale su cui si deve assolutamente migliorare. L'obiettivo è pervenire a una diversa percezione di noi stessi e delle nostre prospettive di sviluppo. Andando oltre proclami e slogan "lunari" che – a seconda dei proponenti, delle circostanze e dei momenti – fanno di questa terra l'hub di ogni sorta di innovazione o progetto strategico.

Una prima prova (la politica, come sempre, è parte integrante e costitutiva del ragionamento fin qui svolto) sarà il voto di sabato e domenica prossimi. Tanto alle Europee, quanto alle Comunali. Un appuntamento straordinariamente importante, rimesso nelle mani dei cittadini. Sebbene questa singolare campagna elettorale condotta in sordina, così poco pubblica e neanche molto social, induca – ma non legittimi – a pensar male sia dei canali (e dei circuiti) sia dei modi (e dei mezzi) con cui si sta cercando di costruire o consolidare il consenso. Un tema che meriterebbe altri spazi e diverso approfondimento. Qui basti ricordare l'importanza di utilizzare al meglio il proprio diritto di voto. Perché a lamentarsi, poi, son capaci tutti. Comunque vada.