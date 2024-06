Ciclismo: Pogacar, vincitore del Giro d'Italia indossa le scarpe made in Salento

A Tadej Pogacar, vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, il ciclista attualmente più rappresentativo al mondo, che tra i vari successi annovera due Tour de France, la Vuelta (insieme al Giro le principali corse a tappe al mondo), Liegi-Bastogne-Liegi, Parigi-Nizza, c’è chi…gli fa le scarpe. In questo caso non si tratta di un modo di dire. Gliele fa materialmente, ed è salentino, di Casarano per la precisione. Si tratta di Fernando Simeone, una delle tante eccellenze pugliesi. Nato il 24 ottobre del 1973, Simeone, dopo l’esperienza nella storica Filanto, nel 1994 volle inseguire il suo sogno e conseguì il diploma di modellista presso l’Ars Sutoria di Milano. Nel 2003 compì il suo primo passo nella Diamant ed a Verona iniziò la sua magica avventura nel mondo del ciclismo. Oggi è tra i più nobili ricercatori e modellisti di calzature per ciclisti al mondo e ciò anche grazie a Federico Zecchetto, prima, e a suo figlio, Philippe, dopo: gli artefici del marchio Dmt, che in lui hanno creduto. Praticamente il più ricercato, perché a lui si affidano campioni del calibro di Tadej Pogacar o Mark Cavendish, ed ancor prima di Lance Armstrong.

L'imprenditore

«Il segreto è semplicemente la passione per questo lavoro – afferma Fernando Simeone – e, sebbene mi ritenga fortunato, perché posso svolgere quel lavoro che sognavo, farlo senza pensare realmente che si tratta di un lavoro, cosa che permette di dedicare tutto me stesso, essendo la mia vita, quella desiderata, alla base di esso, c’è la continua ricerca e la proposta di innovazione».

Simeone lavora gomito a gomito con i campionissimi del mondo del ciclismo (e non solo, perché sono tanti gli appassionati delle due ruote, illustri, che a lui si rivolgono), ma non ha perso l’innata modestia. «Non trovo motivo perché sia il contrario. Mi ritengo fortunato, ma le mie origini, umili e sincere, di buon salentino, non si rinnegano. Svolgo un lavoro come tanti altri e lo faccio a contatto con gente famosa che, posso assicurarvi, è altrettanto umile.

Essere famosi, o benestanti, non significa essere altezzosi».

Simeone “regala” perle di tecnologia che contribuiscono ai grandi successi. Utenti così esigente da puntare ad un Giro d’Italia, piuttosto che ha un Tour de France chiedono il top.

«Il lavoro si sviluppa insieme all’atleta nella ricerca delle soluzioni più idonee. Si è alla ricerca del miglior comfort e della migliore prestazione, che è prevalentemente legata al peso della calzatura. Una calzatura che è realizzata con materiali di ultima generazione, come la fibra di carbonio per la parte inferiore. La tomaia, che cerca soluzioni comode per i lacci (a scomparsa) è una sorta di calza rivestita con 0.7 millimetri di materiale ultra resistente. Pochi grammi in meno possono assicurare, su chilometri di percorrenza, un notevole risparmio energetico, ed a questi livelli, il minimo particolare fa la differenza».

Pogacar ha esibito delle caratteristiche calzature rosa nelle ultime tappe del Giro. Un omaggio di Fernando Simeone cheha fatto recapitare al campione sloveno gli scarpini solo quando le porte del Giro sembravano ormai aperte. Ma si pensa già al Tour de France.

«Studiamo una soluzione per andare sotto i 200 grammi anche perché il Giro di Francia sarà affrontato con condizioni meteo diverse. Questo per quanto riguarda Tadej. Ma avrò l’onore di aver modellato anche le calzature di Mark Cavendish, che all’imminente Tour potrebbe battere il record di vittorie di tappa di un certo Eddy Merckx. Sarebbe bello sapere d’aver contribuito al raggiungimento di traguardi storici».

Fernando Simeone non ha perso la sua salentinità dopo tanti anni ai piedi delle Alpi. Ne è orgoglioso ed ai giovani salentini, pugliesi, lancia un messaggio, un’esortazione. «Dovete inseguire i vostri sogni. Dovete crederci. Si dice che nella vita ci sono treni che passano una sola vola e bisogna essere bravi a prenderli. No, non è così. Quando il vostro treno non passa, o lo avete mancato, per qualche motivo, sappiate costruirvelo da soli e mettetevi alla guida».

