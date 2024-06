Weekend di treni sospesi e variazioni dei percorsi ferroviari. Ecco le linee coinvolte

Weekend di limitazioni di percorso nonché treni sospesi e sostituiti con i bus per consentire la rimozione di residuati bellici nella zona del Foggiano. Le variazioni potranno riguardare, oggi e domani, le linee ferroviarie Lecce-Milano, Lecce-Bologna, Lecce-Venezia, Bari-Milano e Taranto-Milano. Dalle 07:40 alle 12:30 di domenica 2 giugno 2024 su ordinanza della prefettura di Foggia la circolazione dei treni è sospesa tra le stazioni di San Severo e Foggia e tra le stazioni di Foggia e Lucera. A comunicarlo è una nota di Trenitalia. La sospensione dei servizi ferroviari è necessaria per consentire le operazioni di rimozione di residuati bellici rinvenuti nel comune di Foggia nelle vicinanze della sede ferroviaria. L’orario previsto per il termine delle attività può essere anticipato o posticipato in base all’effettivo completamento delle operazioni programmate.

Sabato 1 giugno:

-I treni FR 8819 e 9809 della relazione Milano centrale – Bari centrale subiscono limitazione di percorso rispettivamente a Termoli e a Pescara

-Il treno IC 607 della relazione Milano Porta Garibaldi – Lecce subisce limitazione di percorso a San Severo

Domenica 2 giugno:

-Alcuni treni regionali della relazione Foggia – Lucera (FEdGA) subiscono cancellazioni e sostituzioni con bus

-I treni FR 8814 e 8818 della relazione Lecce– Milano centrale modificano l’origine, partono rispettivamente da Pescara e da Termoli

-Il treno FR 8820 della relazione Taranto – Milano centrale modifica l’origine, parte da Termoli

-I treni FR 8801 e 8816 della relazione Lecce - Venezia e viceversa subiscono rispettivamente limitazione di percorso e modifica d’origine nella stazione di Ancona

-I treni IC 608 e 610 della relazione Lecce - Bologna modificano l’origine, partono da San Severo

È stato studiato un programma di viaggio alternativo ed i viaggiatori possono rinunciare al viaggio o riprogrammarlo.

Per i treni Alta Velocità sono previsti bus sostitutivi alternativi all’intero viaggio.