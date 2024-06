Da Dublino alla Germania, sperando di leccarsi ancora i baffi. Dopo aver raccontato del miracolo Atalanta, nel prossimo luglio spera di raccontare anche il miracolo Italia al campionato d’Europa. Che sarebbe come sottolineare il volto nuovo di un calcio italiano che cerca le gloriose vie del passato.

Antonio Di Gennaro brillante commentatore di Raisport, non fa mistero del senso profondo che può avere l’exploit bergamasco firmato Gasperini, con il trionfo europeo. Il senso di un modello per tutti, soprattutto per le provinciali, come il Lecce, che prova a scrivere una storia nuova, cara a Saverio Sticchi Damiani ed alla sua brillante compagnia, con le firme collaudate di Corvino e Trinchera, ma anche di Luca Gotti, forse l’unico allenatore con laurea, anzi con doppia laurea. «Invero - dice Di Gennaro - faccio fatica a considerare l’Atalanta, con la sua Bergamo di centomila abitanti, una provinciale, dopo tanti anni di postazioni importanti, significative. Il miracolo arriva dal consolidamento della storia della società con una struttura vincente e di Gasperini che ha scelto di restare, sognando magari di andare oltre l’anno prossimo puntando allo scudetto. Che sia un modello, un esempio per il nostro calcio non ci sono dubbi. Alle profonde conoscenze vanno accomunati i conti in ordine. Questa Atalanta ha entusiasmato l’Italia e l’Europa. È stato un spot contro l’idea della Superlega». E si guarda intorno, Antonio Di Gennaro, un’importante carriera di calciatore, quindici presenze in Nazionale, una storia luminosa con il Verona, lo scudetto, le finali di Coppa Italia, l’approccio in Coppa dei Campioni, poi i miracoli baresi, la promozione in A e la Mitropa Cup. Ha occhi sulla provincia, Di Gennaro. «In Italia oggi ci sono realtà come l’Udinese, come lo stesso Sassuolo, pur retrocesso, che conta comunque su una società consolidata. Ma sono belle realtà anche Frosinone ed Empoli, al di là dei risultati di quest’anno. Il Lecce di Saverio Sticchi Damiani porta un’aria nuova». Un Lecce… campione d’Italia sul piano della sapiente gestione economica con una salvezza raggiunta con ampio anticipo e sempre a distanza debita dalla zona rossa. Il Lecce dei gioielli Primavera con Dorgu, per citare solo un esempio, conteso da quasi tutte le grandi. «Il Lecce si è collocato a livello qualitativo sotto tutti gli aspetti, come modello a sua volta. Società e Corvino sanno bene quello che vogliono e come fare per garantire il futuro alla realtà sportiva salentina. Hanno certezze in tutti i reparti. Nel Salento hanno il coraggio di far giocare i giovani talenti, i ragazzi che porta Corvino dai diversi angoli del mondo diventano, grazie alla politica tecnica e societaria, un autentico valore aggiunto. Il Lecce sa scegliere e gestire gli allenatori. Ha avuto Baroni che ha compiuto a sua volta nel Salento una grande impresa. A Verona ha confermato tutte le sue qualità tecniche ed umane. Contestato all’inizio dopo la smobilitazione invernale della squadra, ha anche saputo cambiare modulo. Lo stesso D’Aversa stava facendo bene, anche se la squadra viveva un momento di rallentamento. Ma senza quell’episodio della testata non sarebbe andato via. Il Lecce ha rispetto con i suoi allenatori, non gioca, e la sostituzione, una scelta obbligata, è avvenuta sulla base di una riflessione profonda. Con conseguenze solamente positive. Gotti è stata la scelta giusta. Magari resterà a lungo. Tornerei al modello Atalanta per parlare di quanto sia importante la gestione del tecnico. Gasperini è a Bergamo da otto anni. Il Lecce ha un importante futuro. La disponibilità del nuovo Centro Sportivo è un segnale della lungimiranza della società. Va sottolineata l’importanza di una società tutta italiana in un campionato dove al comando ormai si avvicendano gli stranieri. Inevitabile la nostalgia per le grandi famiglie italiane che mettevano in gioco la straordinaria passione e il grande orgoglio tutto italico. Adesso bisogna abituarsi alla logica dei fondi. Salvarsi nel Sud, con la gente di casa nostra che guarda lontano con il cuore, è un po’ come vincere lo scudetto. Dalla serie B arrivano due squadre come Como e Parma con potenti gestioni economiche».

La nuova stagione vedrà il ritorno in panchina del leccese Conte al Napoli. «È la scelta vincente per i partenopei. E’ stato bravo Inzaghi nell’Inter che adesso ha cambiato proprietà, Thiago Motta vivrà la transizione della Juventus, dopo Allegri che pure che aveva vinto tanto, il Milan credo che vada rinforzato».