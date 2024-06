Dalla fogna al mare: con un tubo di 15 metri sversava i liquami nelle acque del bacino grande, a Porto Cesareo. Nella mattinata di ieri i carabinieri della locale stazione hanno denunciato alla procura di Lecce un villeggiante di 58 anni di origini salentine, residente in Emilia Romagna, poiché ritenuto presunto responsabile di attività di gestione di rifiuti non autorizzata e getto pericoloso di cose.

APPROFONDIMENTI LEUCA Stop ai liquami in strada e in mare: dopo 20 anni attiva la nuova fogna BARI Bari, si rompe la condotta: puzza sul lungomare e liquami sversati in mare OASI NATURALE A Torre Guaceto entra in funzione la condotta sottomarina per le acque reflue

L'operazione

Nell’ambito dei normali servizi di controllo del territorio, i carabinieri hanno sorpreso l’uomo mentre sversava illecitamente liquami altamente inquinanti. Il 58enne, mediante l’utilizzo di una pompa sommersa calata all’interno della fossa biologica della propria abitazione estiva, attraverso una manichetta lunga circa 15 metri, avrebbe estratto il contenuto riversandolo in un canale che collega il bacino grande al mare aperto. Si tratta di sostanze potenzialmente inquinanti per l’ambiente. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro in attesa di ulteriori disposizioni dell’autorità giudiziaria del capoluogo salentino che conduce le indagini. Intanto, l'appello dei carabinieri è sempre quello di agevolare l’attività di controllo segnalando eventi analoghi in quanto l’impatto ambientale di simili condotte è notevole e potrebbero determinare gravi conseguenze per la salute pubblica favorendo la diffusione di epidemie o epatiti virali.