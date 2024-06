Continua l’afflusso di turisti con alta capacità di spesa ad Otranto, non solo grazie alle mini-crociere che aumentano sempre di più, ma anche grazie ai charter privati e ad altre iniziative. Insomma, giugno e settembre si rivelano i mesi d’oro per chi offre un servizio di alta gamma. Ad Otranto, infatti, è arrivata in questi giorni l’Admiral, una nave da crociera costruita da Fincantieri che coniuga l'ingegneria italiana e l'interpretazione della raffinatezza francese (curata dal designer Jean-Philippe Nuel). L'Austral è una delle quattro navi gemelle di Le Boreal, Le Soleal e Le Lyrial. La nave ha uno stile unico e un design autentico che fonde tradizione e innovazione. Può portare sino con 264 ospiti (che diventano una trentina in meno in alcuni casi particolari).

Le navi



Le tariffe base partono da mille euro al giorno per poi lievitare tantissimo per le sistemazioni speciali. La nave, infatti, è adatta alle mini crociere e le sue caratteristiche le permettono di entrare in porti storici ed anche inaccessibili alle normali navi da crociera. Una delle mete proposte, solo per fare un esempio, è l’Antartide. Questa imbarcazione, lunga 142 metri (466 piedi) larga 18 metri (59 piedi) con velocità di crociera di 14 nodi è approdata ad Otranto dove ha fatto la sua sosta. Molti degli ospiti, approfittando del fatto che fosse ormeggiata alla banchina del Molo San Nicola, sono scesi a piedi per passare una giornata ad Otranto. Per fare ciò hanno rinunciato al comfort della nave che, con i suoi sette ponti offre nel 95% delle cabine e delle suite che offrono un balcone, un incredibile numero di spazi comuni attrezzati ed un servizio di enogastronomia stellato. Bene, ma il pezzo forte della nave è la sua compatibilità ambientale il che ne fa una delle preferite dai miliardari che hanno a cuore la sorte del pianeta. Oltre ad offrire i più alti standard di lusso e sicurezza, infatti, è una “Clean Ships” certificata: ha un silenzioso sistema di propulsione elettrica (che aiuta a ridurre le emissioni di carbonio del 40%.); un sofisticato sistema Gps e di propulsione che mantiene la nave in una posizione fissa senza bisogno di un'ancora (quindi evita di rovinare i fondali); ha sistemi di filtrazione avanzati che trattano e riciclano tutte le acque reflue ed addirittura, un compattatore di bordo per il successivo riciclaggio dei materiali a terra. Insomma, ha anche un avanzato sistema di illuminazione cfr e led. Quindi turisti con grande capacità di spesa, attenti al territorio ed all’ambiente, che sono andati in giro per Otranto quasi tutti singolarmente, mentre solo alcuni con tour organizzati.

Le imbarcazioni di lusso



Ma se l’arrivo dell’Austral rientra in un programma, l’uno due che si è verificato è frutto di scelte autonome. Lo Yatch Harle, infatti, si è attraccato non appena la banchina si è resa disponibile, aspettando con pazienza il suo turno, per far scendere ad Otranto i suoi 12 ospiti che pagano la bellezza di 250mila euro a settimana (240mila se si prenota last minute fino al prossimo week end). Lo yatch di 45 metri (147 piedi) ospita un massimo di 12 ospiti in sei splendide cabine suite. Tra di esse ci sono una cabina armatoriale impeccabile, due cabine doppie ed altre due cabine doppie. Poi, se poi ci sono due amici in più, allora devono “sacrificarsi” in due letti pullman, di quelli ripiegabili sulle pareti, ma forse ne varrebbe lo stesso la pena. Anche in questo caso, gli ospiti sono scesi una volta per un tour e l’altra in giro per Otranto dove hanno cenato. Da terra, invece, è arrivato un piccolo gruppo di sei persone, provenienti da Stoccarda per un mini raid con due Lamborghini Huracán (di cui una cabrio) ed una Porsche Rs3, insomma, una gita fuoriporta. In giro anche alcune Ferrari.