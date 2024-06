Uno studente salentino su quattro fa uso di droghe (cannabis soprattutto) prima di diventare maggiorenne. Il primo consumo avviene di solito già a 15 anni e molti di loro sottovalutano i rischi per la salute e in particolare i danni all'apparato cardiovascolare. A Lecce è allarme tra i ragazzi.

Il progetto "Chirone"

APPROFONDIMENTI SALENTO «Ammazzeranno mio figlio per la droga». E mamma-coraggio denuncia gli spacciatori TARANTO La Finanza sgomina rete di spaccio, tra i clienti anche dei minorenni IL CASO Il cane antidroga della Polizia scova lo stupefacente nascosto nella lavanderia self service

A mettere insieme una serie di dati preoccupanti è lo studio del progetto “Chirone” promosso dalla comunità Emmanuel di Lecce, approvato e finanziato dal dipartimento per le politiche Antidroga della presidenza del Consiglio dei ministri. Si tratta di un progetto pilota a livello nazionale, che vede in prima linea anche la Fondazione per il tuo cuore e l'Anmco (l'associazione nazionale dei cardiologi ospedalieri): il percorso di prevenzione e informazione, che è partito dal Salento nello scorso marzo e che punta ad estendersi in tutta Italia, ha attraversato le scuole di Lecce e della provincia ed è coordinato dallo psicologo Danilo Cozzoli (responsabile del progetto) e dal cardiologo Francesco Ciccirillo, responsabile dell’ambulatorio Dahd (drug abuse heart disease) del Fazzi di Lecce. Ieri, alle Officine Cantelmo, si è tenuta l'ultima tappa, a livello locale, con la presentazione dei primi dati del report durante un incontro conclusivo con gli studenti dal titolo “Cuore e droghe: un cuore per amico”. Dopo i saluti del direttore generale dell'Asl Stefano Rossi e dell'assessore comunale all'istruzione, Fabiana Cicirillo, sono interventi i due responsabili del progetto, Cozzoli e Ciccirillo, l'elettrofisiologo Ennio Pisanò (presidente regionale Anmco), Salvatore Della Bona (capo dipartimento Dipendenze patologiche dell'Asl di Lecce) e in videocollegamento il professor Domenico Gabrielli (presidente nazionale Fondazione per il tuo cuore).

Il progetto ha riguardato 1.200 studenti

Il progetto è finalizzato a svolgere interventi di supporto educativo e formativo per genitori, studenti e docenti e prevenire i rischi connessi al consumo di droga, ma anche di sigarette, alcolici, e altri possibili comportamenti di abuso, dipendenza e devianza. Il percorso ha coinvolto dieci scuole di Lecce e provincia e 2400 alunni, dai 14 ai 18 anni, che hanno risposto ai questionari anonimi. Hanno partecipato, per il capoluogo, l'istituto De Pace, il liceo scientifico De Giorgi, l'istituto tecnico Deledda, l'istituto Galilei Costa Scarambone, l'istituto tecnico industriale Fermi, il liceo classico Palmieri, l'istituto tecnico Olivetti e il liceo scientifico Banzi Bazoli (che ha coinvolto 1200 studenti). Per la provincia, invece, il liceo don Tonino Bello di Copertino e il liceo scientifico Da Vinci di Maglie. Ecco i dati. Il 35% dei ragazzi risulta poco o per nulla informato sui rischi della cannabis e sono convinti che non fa male.

I dati

C’è disinformazione e scarsa percezione del pericolo, ma non solo sulla droga. Il 40% ad esempio reputa a bassissimo rischio assumere alcoolici diverse volte la settimana. Il 25% ha provato una sostanza stupefacente (nel 94% dei casi è la cannabis) prima di diventare maggiorenne, il 4% ha provato addirittura droghe pesanti. Il 70% ha avvertito disturbi ma solo il 18% dei minori ha dato importanza ai sintomi e lo ha comunicato ai genitori. Tra i ragazzi che hanno avuto disturbi, solo il 3,5% ha chiesto soccorso medico. La prima assunzione di droga avviene per la maggior parte dei ragazzi a 15 anni (26%), mentre il 19% ha cominciato a fare uso di sostanze a 14 anni, l'8% a 13, il 2% a 12, il 3% addirittura entro gli 11 anni. Il 23% lo ha fatto a 16 anni, il 18% tra 17 e 18 anni. Il 31%, intanto, ignora i rischi della cannabis, mentre il 38% è poco o per nulla informato sui pericoli di eroina e cocaina.

Il 47% degli studenti pensa non ci sia rischio

Poi, il 47% degli studenti pensa che non ci sia alcun rischio (o che sia mimino) nel fumare occasionalmente cannabis e il 32% esclude che possa dare dipendenza. Un altro dato appare allarmante: il 55% dei ragazzi si reputa capace di smettere quando vuole di assumere droghe. «Le sostanze stupefacenti - sottolinea lo psicologo Cozzoli - disattivano la capacità di stare bene e di essere felici, l'euforia è solo momentanea. Preoccupa molto che i ragazzi pensino che non si crei dipendenza, c’è purtroppo l'illusione del controllo. C’è una netta differenza tra la percezione del rischio in generale e la percezione di autoefficacia personale: più di un ragazzo su due esclude il rischio di diventare dipendente». Usare droghe, ma anche fumo e alcol, sotto i 21 anni ha un effetto molto più impattante rispetto all'uso in età adulta. E su questo gli esperti mettono in guardia. «I rischi sono tanti, un quarto degli infarti nei giovani e nei giovani adulti sono dovuti alla droga», evidenzia il cardiologo Ciccirillo, che nei giorni scorsi ha presentato il progetto al congresso nazionale dell'Amco.

«Serve prevenzione»

«Serve prevenzione e informazione, perché riscontriamo una minimizzazione del rischio. È noto che le problematiche cardiovascolari legate all’assunzione di sostanze psicoattive sono una condizione emergente, ma ancora poco conosciuta e sicuramente molto sottostimata. La nostra missione, anche attraverso un opuscolo che abbiamo realizzato, è fornire informazioni scientificamente corrette tali da contrastare la disinformazione. La droga - spiega il cardiologo - crea problemi sintomatici e acuti, ma anche asintomatici e che poi insorgono nel tempo. La droga aumenta fino a 3 volte il rischio di malattie cardiovascolari, raddoppia il rischio di mortalità cardiovascolare e per ogni causa, aumenta di due o tre volte il rischio di aritmia e di eventi cerebrovascolari».