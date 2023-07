La minicar si ribalta e prende fuoco: paura nel centro del paese

Perde il controllo della minicar che sbanda e si ribalta sull'asfalto, scatenando un principio d'incendio. L'incidente si è verificato poco dopo le 11 su via Roma a Carmiano.

Incendio dopo lo schianto



L'auto, per cause in fase di accertamento dai carabinieri intervenuti sul posto, si è ribaltata e nel rocambolesco impatto sull'asfalto ha alimentato un incendio, spento dalle forze dell'ordine, col supporto della protezione civile locale.



Per i ragazzi a bordo della piccola auto per fortuna nessuna conseguenza nel ribaltamento del mezzo.