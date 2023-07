Appello per Ryan, cane libero della marina: «Non segnalatelo o sarà accalappiato»

“Non segnalate Ryan, è un cane che vive in libertà a Lido Conchiglie, marina di Sannicola, ma che ha un papà umano premuroso ed affettuoso”. L’appello corre sulle pagine di Facebook, una accorata sollecitazione ad evitare di segnalare un cagnolino che proprio, per questo motivo, più volte è stato vittima di accalappiamento tranne poi a far scattare tutto l’iter per riportarlo dal suo padrone: Freddy.

Siamo a Lido Conchiglie e questa è la storia di Freddy e Ryan due spiriti liberi, due anime che si sono incontrate per vivere in totale simbiosi: “cul e chemise”, giusto per dirlo in modo più elegante.

Freddy è orami un uomo di mezza età con l’animo pulito di un bambino. Da molti anni ha deciso di uscire dal gregge per avere una sua vita alternativa, diversa da qualunque altra, una vita oltre le imposizioni della società ma anche quelle della modernità e del consumismo. Vive la sua vita guardando il mare, estate e inverno, sulla spiaggia, riparato da una duna alta dove ha sistemato una sorta di capanna, che usa d’estate, mentre d’inverno utilizza qualche cabina di un vicino stabilimento balneare. Non ha la luce elettrica né i cellulari, nulla, lui vive nella natura e ne segue i ritmi, insieme al suo fedele compagno Ryan, un cane felice e libero come il suo padrone accanto al quale si accoccola nel momento della nanna.

L'appello a non segnalare

I problemi nascono l’estate quando qualche turista o qualche villeggiante storce il naso nel vedere un cane libero o magari ne ha addirittura timore, ed è così che partono le segnalazioni e Ryan più di una volta ha dovuto subito il trauma dell’accalappiamento e del canile, per la disperazione di Freddy. A farlo tornare a casa, ogni volta, sono state alcune volontarie che hanno attivato l’iter per poterlo far uscire dal canile, un lavoro incredibilmente faticoso.

Freddy e Ryan, liberi sulla spiaggia

Niente paura dunque, e se vedete un bel cagnetto scodinzolante, libero e felice in giro per Lido Conchiglie fategli pure una carezza, o al massimo regalategli un bel bocconcino. Lui saprà come ringraziarvi.

A Freddy bastano cinque, al massimo dieci euro che cerca di guadagnarsi con dei lavoretti, qualche volta con la vendita di un po’ di pesce perché è un abile nuotatore e pescatore. Quella somma che gli permette di comprare da mangiare a Ryan in primis e poi dopo qualcosa per lui. E Ryan è un cane felice e un “libero pensatore”. A Lido Conchiglie lo conoscono tutti: al mattino, scodinzolando, scodinzolando, si reca a far colazione all’Oasi Bar dove il titolare gli allunga un bel “golosone” con wurstel, lui ringrazia e va... fa i suoi giri, saluta le persone, gioca, a volte si allontana fino alla montagna spaccata, fa il suo bel bagno e torna dal suo papà. Quella di Ryan e Freddy è una vera “storia d’amore” tra due anime libere e felici, una storia d’amore che mostra come la relazione fra uomo e cane vada ben oltre i limiti che la società da sempre ha istituito.