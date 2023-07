L'auto si ribalta sulla via del mare: una donna in ospedale

Un incidente e una persona soccorsa perché trovata riversa sull'asfalto con un trauma cranico. Grande lavoro per i sanitari del 118 impegnati questa mattina, domenica 2 luglio, su più interventi di soccorso in provincia di Lecce.

L'incidente



In particolare, le ambulanze sono intervenute sulla via per il mare, Copertino - Sant'Isidoro per soccorrere una donna rimasta ferita a seguito del ribaltamento autonomo della sua vettura lungo il tragitto stradale. La conducente, dopo le prime cure del caso, è stata trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti.



Pochi minuti più tardi un secondo intervento del 118 si è reso necessario sulla Racale-Melissano, per prestare soccorso ad un ragazzo di 23 anni, trovato incosciente sull'asfalto.

Nella caduta l'uomo avrebbe riportato un importante trauma cranico. Trasportato in ospedale a Casarano per eseguire test alcolemici e ulteriori analisi sul suo stato di salute. L'ipotesi è che fosse ubriaco e sia caduto da solo non riuscendo più a rialzarsi.