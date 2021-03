Carmiano, prorogato di 6 mesi il commissariamento per mafia

Altri 6 mesi per i Commissari Prefettizi a Carmiano.

Il Consiglio dei Ministri riunitosi venerdì 19 marzo a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi, ha ufficializzato la decisione di proroga del commissariamento del Comune in vigore dal dicembre 2019. Provvedimento che porta da 18 a 24 i mesi di gestione straordinaria dell’Ente.

Nel comunicato diramato si legge -“Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, considerato che non si è ancora esaurita l’azione di recupero e risanamento delle istituzioni locali, ha deliberato la proroga per sei mesi dello scioglimento del Consiglio comunale di Carmiano, già disposto in esito ad accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata”.