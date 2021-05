Fiamme al deposito dell'ex presidente del Consiglio: distrutti sei camion vela

Un incendio ha distrutto questa notte a Carmiano, nel Salento, sei furgoni vela pubblicitari parcheggiati nel deposito di via Delle Pezze e appartenenti all'ex presidente del Consiglio comunale Daniele Carrozzo. Tre ore sono state necessarie ai vigili del fuoco per domare le fiamme. Sulle cause del rogo indagano i carabinieri: non è esclusa alcuna pista.

Carmiano è uno dei comuni del Salento raggiunti, nei mesi scorsi, da provvedimenti di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Ora è ancora commissariato.

Aggiornamenti nelle prossime ore.