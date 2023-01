Un mese di ospedale dopo l'incidente: grande festa per Ilio che è tornato a casa

È tornato a casa Ilio Micello, il giovane di San Pietro Vernotico che lo scorso 16 dicembre fu coinvolto in un incidente stradale dove persero la vita due suoi coetanei. La famiglia ha inviato una lettera di ringraziamenti alla Asl di Brindisi.

Festa di parenti e amici

Grande festa per parenti e amici all’arrivo dell’ambulanza che accompagnava a casa il giovane rimasto in ospedale per quasi un mese, inizialmente intubato ed in coma farmacologico e che ha subìto due operazioni chirurgiche prima di riprendere le funzioni vitali ed essere dichiarato fuori pericolo. La buona notizia è arrivata il 30 di dicembre quando la stessa famiglia ha annunciato sui social la ripresa di Ilio che fino a quel momento aveva tenuto tutti con il fiato sospeso.

L'incidente

L’incidente era avvenuto nel tardo pomeriggio di un venerdì sera mentre i giovani, cinque in una Ford Fiesta, si era scontrata frontalmente con una Ford Focus proveniente dalla direzione opposta sulla strada statale 16 che collega Brindisi a San Pietro Vernotico. I conducenti dei due veicoli erano morti sul colpo: Luigi Marangio di San Pietro, 18 anni e Augustine Kona 32 anni, originario del Ghana. Altri due giovani, tra cui Ilio, erano stati ricoverati in gravi condizioni. Qualche giorno dopo anche il 20enne Gabriele Elia si era arreso alle conseguenze dell’incidente. L’intera comunità di San Pietro era piombata nello sconforto per aver perso due giovani concittadini, erano stati annullati gli eventi natalizi mentre si sperava e si pregava per la ripresa di Ilio. Il giovane stesso, lo scorso 4 gennaio aveva scritto un lungo post per ringraziare quanti lo avevano sostenuto nel suo percorso riabilitativo, mentre la famiglia ha inviato una lunga lettera di ringraziamento alla Asl di Brindisi per testimoniare la professionalità, la competenza e il supporto ricevuto, oltre alla grande umanità di tutti gli operatori, durante tutto il periodo di degenza del loro caro. Al rientro a casa Ilio ha trovato tantissimi amici ad attenderlo e l’intero convicinato lo ha omaggiato con palloncini e striscioni per il bentornato. Il percorso di ripresa è ancora in salita ma il ragazzo è tornato a casa tra la gioia di amici e parenti