Incidente stradale, oggi i funerali del 18enne vittima dello scontro tra auto

Il paese piange il giovane studente vittima dell'incidente avvenuto ieri sera - 16 dicembre - sulla statale 16. Si terranno oggi alle 16 a San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi, i funerali di Luigi Marangio, il 18enne morto nel grave incidente che si è verificato ieri sera sulla statale 16 San Pietro Vernotico- Brindisi all'altezza della piccola frazione di Tuturano. Nello scontro frontale tra le due auto ha perso la vita anche Augustine Kwadwo Kona, 32 anni, originario del Ghana.

La lettera della preside

Intanto sgomento e dolore anche all'istituto scolastico "Giorgi" di Brindisi frequentato dal 18enne. «La morte di un ragazzo lascia sempre inebetiti e increduli. Il mio primo pensiero - scrive in una lettera la preside Mina Fabrizio - è per lui, per una giovane vita spezzata, per l'interruzione del suo progetto di vita; per i suoi genitori che dovranno trovare la forza di sopravvivere, per sua sorella, per i parenti e amici».

«In un fatale momento, caro Luigi, hai oltrepassato questo mondo - continua la lettera - e hai raggiunto un nuovo orizzonte, quello più lontano, ma anche quello più vicino alla pace e al bene assoluto. Fai buon viaggio, Luigi che la terra ti sia lieve». «Invito tutti al silenzio - scrive ancora la preside - nel rispetto di Luigi e della sua famiglia».

I feriti

Hanno 18 e 20 anni i feriti più gravi dei quattro rimasti coinvolti nell'incidente che si è verificato ieri sera, 16 dicembre, nel Brindisino. I due feriti sono stati sottoposti nel corso della notte ad interventi chirurgici. Il 18enne è ora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Perrino di Brindisi, l'altro nella rianimazione del Vito Fazzi di Lecce. Le loro condizioni sono ancora molto gravi e i medici, che non hanno sciolto la prognosi, non li considerano fuori pericolo. Entrambi viaggiavano a bordo dell'auto condotta da Marangio che si è scontrata con la vettura guidata dal 32enne originario del Ghana. Nello scontro è stata coinvolta anche una terza auto, con a bordo un uomo ed una donna che hanno riportato solo lievi traumi.