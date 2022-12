Ventenne morto in ospedale: sale a tre il bilancio dello schianto sulla provinciale

Non ce l’ha fatta Gabriele Elia, uno dei feriti gravi dell’incidente stradale che venerdì scorso aveva falciato due giovani vite. Il giovane è morto nel tardo pomeriggio. Sale così a tre decessi il bilancio drammatico di uno scontro frontale che ha coinvolto due automobili con otto passeggeri in tutto a bordo. San Pietro Vernotico, comunità che ha già pianto il 18enne Luigi Marangio, è rimasta con il fiato sospeso e con la speranza per gli altri due giovani feriti gravi, fino alla triste notizia del decesso anche di Gabriele Elia 20 anni compiuti lo scorso marzo, una passione per i motori ed una vita da vivere.

Il lutto

Il giovane lascia nella disperazione i due genitori, il fratellino, i nonni e tanti parenti e amici. Un dolore che si rinnova a distanza di appena due giorni e che lascia un vuoto enorme per tutti. La situazione era apparsa disperata dopo l’incidente per due dei quattro feriti a bordo della Ford Fiesta guidata da Luigi Marangio morto sul colpo con l’impatto ma si è sperato e pregato a lungo affinchè i feriti gravi superassero la fase critica. Così non è stato per Gabriele che con Luigi hanno condiviso gran parte della loro giovane vita con gli stessi interessi per lo sport, la passione per i motori e con lo stesso tragico destino. "Ora si sa che sarete sempre insieme...amici fino alla fine": con questo post e la foto che ritrae Gabriele e Luigi durante una festa" la famiglia del 20enne ha comunicato sui social la terribile notizia del decesso del giovane.