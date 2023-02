Incendio in casa: madre e figlio in pericolo. Le fiamme partite dal camino

Scoppia un incendio con le scintille fuoriuscite dal camino mentre la proprietaria dell’appartamento era all’interno, ma in un'altra stanza: mobili e suppellettili distrutti e stanza inagibile. Poteva andare molto peggio alla proprietaria dell’abitazione di via Cesare Vanini a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi. Intorno alle 14,30 infatti, mentre la donna riposava in camera da letto, dal caminetto in cucina sono fuoriuscite alcune scintille che hanno investito il divano accanto e poi via via tutto l’arredo intorno. Attimi di paura e di apprensione per le sorti non solo dell’immobile ma anche degli occupanti, una giovane donna con il figlio. La proprietaria dell’appartamento si era concessa un po’ di riposo dovendo affrontare un turno lavorativo notturno ma proprio in quei frangenti si era ricordata di una commissione ed è stato provvidenziale essersi alzata, accorgendosi subito di quanto stava avvenendo.

I soccorsi

È stata lei stessa ad allertare i Vigili del Fuoco con una telefonata al 115. Immediato l’arrivo di una squadra del distaccamento di Francavilla Fontana che ha operato subito per mettere in sicurezza il luogo dell’incendio e scongiurare ulteriori danni al resto dell’appartamento. La stanza in cui sono divampate le fiamme è stata tuttavia dichiarata inagibile. Il sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco dopo aver domato le lingue di fuoco ha accertato che l’incendio è scaturito proprio dal camino rimasto acceso mentre la donna riposava nell’altra stanza. Una combinazione che poteva avere sicuramente conseguenze peggiori se solo l’incendio si fosse propagato per il resto dell’appartamento sprigionando maggiori fumi e rendendo l’aria irrespirabile. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’immobile sono durate qualche ora ma per il momento parte dell’appartamento resta inagibile e si dovrà procedere alla bonifica e al ripristino dei danni causati dall’incendio.