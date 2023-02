Appicca fuoco a cinque cassonetti in una stazione di servizio: arrestato

Dopo aver dato fuoco a cinque cassonetti per la spazzatura ha incendiato un cumulo di rifiuti dopo averlo messo davanti alla porta del bar di un'area di servizio a Toritto (Bari). Per questo la scorsa notte un 40enne marocchino senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per incendio doloso, danneggiamento aggravato a seguito di incendio, resistenza e false attestazioni sulla propria identità.

In carcere

L'uomo, con diversi precedenti penali e destinatario di alcuni ordini di espulsione, è stato trovato in possesso di fiammiferi e un accendino utilizzati per appiccare l'incendio. Quando i militari lo hanno portato in caserma per le operazioni di identificazione, ha aggredito i militari che poi lo hanno accompagnato nella casa circondariale di Bari.