Salento, altre due auto in fiamme: distrutte una Renault Scenic e una Citroen Pluriel. Danneggiati anche prospetto e infissi di un'abitazione

Altre due auto in fiamme nel Salento, danneggiati anche prospetto e infissi di un'abitazione. E' accaduto intorno alle 20 di ieri - domenica 19 febbraio - a Surbo in via Garibaldi dove i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio di un'autovettura.

Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno trovato, completamente distrutta dalle fiamme, una Renault Scenic che era parcheggiata in strada. L’irraggiamento termico dovuto alle alte temperature emanate dalle fiamme ha danneggiato però anche il prospetto e gli infissi di alcune abitazioni adiacenti al luogo dell'evento.

A Carmiano

A Carmiano invece i vigili del fuoco di Veglie sono intervenuti intorno alle 4.20 della notte in via Stazione dove era in corso un incendio di un'autovettura, una Citroen Pluriel. Anche in questo caso le fiamme hanno divorato interamente l'auto.

Cause in corso di accertamento per verificare la natura dei roghi.