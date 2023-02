Quadro elettrico in corto: scoppia incendio nell'androne di un palazzo. Paura nella notte: condòmini bloccati dalle fiamme

Momenti di paura la notte scorsa a Taranto per un incendio scoppiato nell'androne di un palazzo di via Principe Amedeo, probabilmente causato da un corto circuito al quadro elettrico. Non si registrano feriti. I condòmini hanno tentato di abbandonare lo stabile ma sono rimasti bloccati perché le fiamme, favorite dalla presenza di alcuni mobili in disuso lasciati nell'androne, impedivano il passaggio.

La situazione è tornata sotto controllo solo dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza l'edificio. Sul posto anche gli agenti della Squadra Volante della Questura e i tecnici comunali per le verifiche di competenza.