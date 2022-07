Con l'auto contro un albero di ulivo: incidente a Mesagne, un uomo grave in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore del pomeriggio di oggi lungo la provinciale che collega le città di Mesagne e San Donaci. Qui un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita fuori strada andando a sbattere contro un albero di olivo. Un urto alquanto forte che ha fatto accartocciare l’autovettura. L’uomo di 43 anni che era alla guida è rimasto incastrato all’interno. Alcuni automobilisti hanno lanciato l’allarme e sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 e la polizia locale di Mesagne. I sanitari sono riusciti a estrarre il guidatore e trasferirlo, in codice rosso, presso l’ospedale di Brindisi. Le sue condizioni sono critiche.

La dinamica

Sul luogo dell’incidente sono rimasti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che hanno ricostruito la dinamica del sinistro. Dunque, ad appena 24 ore da un altro sinistro stradale, oggi intorno alle 15 l'incidente lungo la provinciale che collega le città di Mesagne e San Donaci. Su questa importante arteria viaria stava viaggiando, in direzione Mesagne, una Peugeot 308 con alla guida un 43enne nativo di San Pancrazio, ma residente a Mesagne, quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada andando a sbattere contro un albero di olivo. Un urto alquanto violento che ha fatto accartocciare la parte anteriore della 308 trattenendo il ferito all’interno.