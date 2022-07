Mesagne, incidente sulla provinciale: auto distrutte, feriti anche due bambini

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Mesagne dove due auto, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate. Nell’urto è rimasta ferita un’intera famiglia di quattro persone, con due bambini, e il guidatore dell’altro mezzo. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della polizia locale, tre ambulanze del 118 e due squadre di vigili del fuoco. I feriti sono stati condotti presso l’ospedale di Brindisi per gli accertamenti. Hanno riportato dei traumi tipici dei sinistri stradali. Le indagini sono condotte dalla polizia locale.

La dinamica

L’incidente si è verificato intorno alle ore 16 nello svincolo della provinciale per San Vito dei Normanni e le complanari per la statale 7. Da Latiano in direzione complanare di discesa per Mesagne sta viaggiando una Citroen con a bordo un’intera famiglia di Ceglie Messapica, composta da padre, madre e due bambini. Dall’altra direzione sta viaggiando una Opel Grandland con a bordo un mesagnese. I due mezzi quando sono giunti nei pressi della rampa di salita per la statale 7, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati. Tutti e cinque gli occupanti delle auto sono rimasti feriti. La famiglia cegliese è stata medicata a bordo delle ambulanze e trasferita presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi. Qui i quattro sono stati sottoposti ad accertamenti da cui sono emersi alcuni traumi riportati nel sinistro. Non sono gravi. Anche il guidatore dell’Opel si è fatto medicare le ferite sul posto del sinistro dai sanitari.