Putignano: marito e moglie morti sul colpo, grave la nipotina di 7 anni. Tragico schianto sulla provinciale

E' di due morti e una bambina in gravi condizioni il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla provinciale 81 che collega Alberobello a Putignano, in agro di Monopoli.

A perdere la vita una coppia di coniugi di Putignano, 69 anni lui e 66 anni lei, che tornava dal mare insieme alla nipotina di 7 anni. L'auto su cui viaggiavano, una Opel Agila, per cause tutte da accertare è uscita di strada...

