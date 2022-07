Tragedia a Trani: 44enne resta incastrato nella porta del treno e muore sui binari

Una tragedia orribile alla stazione di Trani dove questa mattina un 44enne è morto travolto dal treno regionale che stava prendendo per andare al lavoro. L'uomo, Gian Battista Zerbino, era sceso per qualche istante alla fermata ma al momento della ripartenza avrebbe provato a salire sul mezzo già in movimento rimanendo incastrato con la gamba tra le porte chiuse. Inutil le sue urla disperate: è stato trascinato per circa 400 metri.

Il tentativo di salvarlo da parte dei passeggeri

Solo la frenata d'emergenza attivata dagli altri passeggeri che hanno assistendo alla scena straziante ha fermato la corsa del treno. Il traffico ferroviario su quella linea è andato in tilt, e dalle 12 si sono svolte le procedure di identificazione da parte delle autorità competenti. Solo intorno alle 15 la circolazione sulla linea Foggia - Bari è tornata regolare dopo l'autorizzazione alla ripartenza concessa dalle Autorità competenti intervenute sul posto. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 150 minuti. I mezzi precedentemente coinvolti nella sospensione del traffico hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 250 minuti. Treni Alta Velocità e InterCity parzialmente cancellati: Il treno FR 8818 Lecce (8:04) - Milano Centrale (16:54) oggi è cancellato tra Bari Centrale e Pescara.

Il piano d'emergenza per garantire i collegamenti

I passeggeri in partenza da Bari Centrale, Barletta, Foggia e Termoli possono utilizzare il treno FR 8824 Lecce (9:58) - Milano Centrale (18:55). I passeggeri in partenza da Pescara Centrale possono utilizzare il nuovo treno FR 8818 in partenza alle ore 12:08. Il treno IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00) oggi termina la corsa a Trani. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto. Il treno IC 703 Roma Termini (7:28) - Bari Centrale (13:54) oggi termina la corsa a Foggia (12:25). I passeggeri diretti a Barletta e Bari Centrale possono proseguire con il treno FR 9511 Milano Cnetrale (6:10) - Lecce (15:50). I passeggeri diretti a Trani, Bisceglie e Molfetta possono utilizzare il treno IC 603 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51). Il treno IC 704 Bari Centrale (16:05) - Roma Termini (22:20) oggi ha origine da Foggia alle ore 17:41. I passeggeri in partenza da Bari Centrale, Molfetta, Bisceglie, Trani e Barletta possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Roma Termini. Il treno IC 610 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00) oggi termina la corsa a Bari Centrale. I passeggeri possono proseguire con il treno IC 618 in partenza da Bari Centrale alle ore 11:55 e in arrivo a Bologna Centrale alle ore 19:01. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni tra Barletta e Bari Centrale. Attivo il servizio sostitutivo con bus per i collegamenti Regionali tra Foggia e Bari.