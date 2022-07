Incidente tra auto e moto: grave un giovane di 28 anni di Ostuni

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio sulla strada provinciale che collega Mesagne a Ostuni: l'impatto ha riguardato un'auto e una moto: ad avere la peggio il conducente della moto, che è stato portato d'urgenza in ospedale.

La dinamica

Sul posto sono giunte le pattuglie dei carabinieri e i mezzi del 118, per soccorrere il motociclista ferito. Il giovane, un 28enne di Ostuni, è stato portato in codice rosso al "Perrino" di Brindisi; nessuna conseguenza di rilievo, invece, per il conducente dell'auto. Toccherà ora ai militari cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente.