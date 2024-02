Malore fatale per il direttore del Dipartimento Salute mentale della Asl: inutili i soccorsi

Il malore improvviso alle 16. La chiamata al 118, ma all'arrivo dei medici non c'era più nulla da fare. Il dottore Domenico Suma, direttore del dipartimento di Salute Mentale dell’Asl di Brindisi è morto nel pomeriggio per un infarto fulminante. Si trovava a casa da qualche giorno a causa di un'influenza. Sarebbe dovuto rientrare oggi in servizio ma nella tarda mattinata aveva contattato il dipartimento informando i colleghi di non sentirsi ancora al meglio. Suma era anche presidente dell’Ufficio provvedimenti disciplinari. Consulente dei tribunali e delle procure di Lecce e Brindisi, Suma era sposato e padre di tre figli, di cui due gemelli, viene ricordato dai colleghi come una persona molto riservata, sempre dedita al lavoro, con una forte etica professionale e un impegno costante nel campo della psichiatria.

Le reazioni

«La comunità medica perde un eccellente professionista ed una persona di grande umanità» scrive l'Ordine dei medici di Brindisi. «Accogliamo con enorme dispiacere la scomparsa improvvisa del dottor Suma, direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Brindisi.

Stimato collega che ha dedicato tutto il suo impegno professionale e umano alla cura e alla salvaguardia della sanità pubblica. I medici brindisini si stringono al dolore della famiglia nel ricordo di un uomo che ha fatto della sua professione una missione di vita, un esempio per molti».

Il pensiero di alcuni magistrati di Lecce: «Un uomo buono. Un collaboratore instancabile e disponibile. Un professionista scrupoloso ed umano, capace di intendere, al di là dei formalismi e dei tecnicismi, la profondità e i limiti di ogni donna, uomo, adolescente o bambino che gli sia capitato di incrociare nelle sue perizie o consulenze, non dimenticando mai di essere un medico. Grande conoscitore dell’animo umano e anche capace di ascoltare le nostre pene. Mancherà a tutti noi».

I funerali si svolgeranno domani pomeriggio, 29 febbraio, alle 15.30 nella chiesa Maria Immacolata di Ceglie messapica.