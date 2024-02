Salento, morto dipendente Rai: il 50enne stroncato da un infarto mentre faceva jogging

Stroncato da un infarto mentre fa jogging a Porto Cesareo. Il fatto è accaduto ieri nella località turistica dello Jonio, precisamente in località Scalo d'Alaggio di fronte all'isola dei Conigli ed a pochi passi dal centro città.

A perdere la vita purtroppo è stato un dipendente Rai di 50 anni, non residente a Porto Cesareo, che come detto è morto improvvisamente. L'uomo aveva scelto di soggiornare lì da diversi giorni, perché impegnato per la diretta della Santa Messa che domenica mattina è andata in onda dalla Chiesa Madre di Guagnano.

Cosa è successo

L'operatore, secondo le prime ricostruzioni, stava facendo jogging nel pomeriggio, quando improvvisamente ha accusato un malore che lo ha stroncato sul colpo. Inutili i soccorsi del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto è intervenuto anche il carro funebre per il trasporto della salma. Diversi gli attestati di cordoglio giunti in queste ore per l'improvvisa scomparsa del professionista.