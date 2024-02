Malore in classe durante la lezione al liceo, morto professore 59enne

Un malore improvviso mentre stava svolgendo una lezione in classe in un liceo romano, si è rivelato fatale. È morto così, secondo le prime ricostruzioni, il professore Antonio Negro, 59 anni, originario di San Cassiano, e docente di italiano nel liceo Eliano Luzzatti di Palestrina (città metropolitana di Roma Capitale). Il docente salentino, che si era trasferito nel Lazio da bambino, si trovava in classe venerdì mattina impegnato in una spiegazione, quando d’un tratto ha detto agli alunni di non sentirsi molto bene e si è recato in bagno.

Uscito dall’aula poco dopo si è accasciato a terra e ha perso conoscenza. Vane sono state le operazioni di soccorso scattate subito e durate per 45 minuti, per Negro - che tornava di solito d’estate nella sua San Cassiano - non c’è stato niente da fare. Donato Nuzzaci