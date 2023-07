Studenti si ritrovano 55 anni dopo la maturità. E rispondono "presente" all'appello per chi non c'è più

Il ritrovo dopo oltre mezzo secolo dalla maturità. La IV F dell'Istituto magistrale di Casarano, che ha conseguito il diploma nel 1968, si è rincontrata dopo 55 anni per iniziativa di Bruno Contini in un agriturismo di Supersano. Tanti i momenti di commozione, specialmente quando, al momento dell'appello, alla lettura dei nomi di chi non c’è più tutti i compagni istintivamente, all'unisono, hanno risposto: “Presente".

Professionisti e impiegati e tra loro anche un prete

La serata è stata un tuffo nella memoria di episodi goliardici che hanno caratterizzato una classe particolarmente irriverente, ma unita. Ognuno dei presenti ha raccontato in sintesi i suoi trascorsi di questi 55 anni, dal punto di vista sia familiare, sia lavorativo. È stato possibile così scoprire che meno della metà si è inserita nel mondo della scuola. Gli altri hanno optato per attività che vanno dall'impiego pubblico al commercio, fino al sacerdozio: c’era, infatti, anche don Franco Francioso di Racale, già parroco a Casarano e Alliste e oggi parroco a Mancaversa.

Ora l’impegno di tutti è quello di non perdersi più di vista: il prossimo incontro probabilmente si terrà già a settembre.