Accordo trovato tra i partiti del centrodestra, che ieri si sono riuniti in un vertice di coalizione per mettere a punto composizione e competenze della giunta del sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna.

La nomina dell'esecutivo e la sua composizione

Il primo cittadino, dunque, nominerà formalmente gli assessori lunedì mattina. Dopo di che, alle 11, sarà in conferenza stampa per presentare il nuovo esecutivo e spiegare le motivazioni delle scelte, sia in termini di figure, sia in termini di deleghe. Almeno per quanto riguarda i partiti maggiori, i nomi dovrebbero essere quelli che sono circolati nei giorni scorsi. A partire da Forza Italia, che dovrebbe portare in giunta una pattuglia di tre assessori: il più suffragato tra i candidati al consiglio comunale Gianluca Quarta, la coordinatrice cittadina Livia Antonucci e Caterina Cozzolino. Il partito azzurro, tra l’altro, in questo modo darebbe una grande mano nel rispetto delle “quote rosa” nella composizione dell’esecutivo. La legge, infatti, per i Comuni delle dimensione di Brindisi vuole che un genere non possa essere rappresentato al di sotto del 40 per cento. Questo significa che in una giunta di nove persone, almeno quattro dovrebbero essere donne.

Il ruolo di vice sindaco e gli equilibri interni

Fratelli d’Italia, che da sempre ambisce ad ottenere il vice di Marchionna, dovrebbe portare in giunta invece Massimiliano Oggiano, capogruppo uscente in consiglio comunale e capogruppo attualmente in carica in consiglio provinciale. Proprio a lui dovrebbe andare il ruolo di vice sindaco. Ma il partito di Giorgia Meloni, alla luce del risultato elettorale, avrà anche un altro assessore, che dovrebbe essere il primo dei non eletti e politico di lungo corso Antonio Pisanelli. Si dice soddisfatto delle scelte e della rapidità con la quale è stato trovato un accordo il coordinatore provinciale di FdI Luigi Caroli, che spera che «i prossimi cinque anni si possano qualificare come anni di buona amministrazione» ed augura «buon lavoro al sindaco Marchionna, ai nostri assessori ed a tutta la giunta».

Confermata, per la Lega, la presenza all’interno dell’esecutivo cittadino della prima dei non eletti Lidia Penta. La quarta donna in giunta, infine, sarebbe la rappresentante di Azione all’interno della lista civica Marchionna Sindaco Daniela Maglie. Ma la civica dovrebbe avere complessivamente due assessori. Il secondo potrebbe essere, anche se il condizionale è d’obbligo, Teodoro Scarano, con un passato da ex assessore nell’amministrazione Mennitti. Ma in queste ore ha ripreso quota anche il nome di Antonio Bruno, ex assessore all’Urbanistica di Mennitti. Sono pochi, infatti, i profili puramente politici, tra gli eletti al consiglio comunale, a potersi occupare con una tale competenza di pianificazione territoriale. A chiudere i conti dovrebbe essere, infine, in rappresentanza della lista La Casa dei Moderati Luciano Loiacono, già presidente del consiglio comunale. Al Partito Repubblicano, infine, dovrebbe andare la presidenza del consiglio comunale, fortemente voluta dal capogruppo uscente Gabriele Antonino.

Nuovi ingressi in consiglio comunale

Se dovessero essere confermati tutti questi nomi, si tratterebbe di una giunta prettamente politica, composta quasi esclusivamente da eletti al consiglio comunale, eccezion fatta per un paio di primi dei non eletti. Questo vorrebbe dire che nell’assise cittadina entrerebbero, per surroga, diversi consiglieri: Tiziana Martucci, Nicola Didonna ed Ernestina Sicilia per Forza Italia; Jacopo Sticchi per Fratelli d’Italia; Maurizio Colella per la Casa dei Moderati; Giuseppe Carletti ed Antonio Monetti per la civica Marchionna Sindaco.