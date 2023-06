Brindisi ha il suo sindaco, a Palazzo Nervegna la proclamazione di Marchionna. «Sono emozionato»

Brindisi ha ufficialmente un nuovo sindaco: nella sala colonna di palazzo Nervegna, infatti, c’è stata la proclamazione per Giuseppe Marchionna, che ha vinto nel voto di ballottaggio tra domenica e lunedì. Il verbale è stato letto dal giudice Antonio Sardiello del Tribunale civile di Brindisi, che secondo il cerimoniale ha proclamato la vittoria di Marchionna con 16.814 voti.

«Nonostante avessi già vissuto questa esperienza qualche anno fa – ha commentato il nuovo primo cittadino dopo la cerimonia – è sempre molto emozionante perché è anche diverso nella sua ritualità, con una proclamazione ufficiale mentre le altre volte invece si andava a giurare di fronte al prefetto ed era una cerimonia molto più intima, mentre questa è più partecipata».

Il neo sindaco è stato sollecitato anche sul lavoro per la composizione della giunta: «Su questo aspetto – ha detto - non ho particolari preoccupazioni perché la coalizione che mi ha sostenuto ha mostrato, in campagna elettorale sia nel primo che nel secondo turno, di essere molto coesa e molto di qualità al suo interno».

Durante la cerimonia, Marchionna ha rivolto parole di stima anche al suo predecessore Riccardo Rossi, che era accanto a lui.

L’ex sindaco è stato applaudito dalla platea, anche dai componenti della nuova maggioranza.