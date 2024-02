Le strade principali di Brindisi si rifanno il look. È questa l’ultima – gradita – novità che il capoluogo adriatico sta accogliendo: da ieri mattina, infatti, sono partite le operazioni di rifacimento del manto stradale di alcune delle arterie più importanti e trafficate della città al fine di migliorare la viabilità cittadina.

APPROFONDIMENTI BRINDISI Anziana cade per strada a causa di una buca: ora chiede un risarcimento da 73mila euro BRINDISI Cavalcavia De Gasperi a rischio, arriva il primo stop: i mezzi pesanti non potranno attraversarlo BRINDISI Cantieri per rifare l'asfalto. Via al piano StradaXstrada nei quartieri di Brindisi

Nuova rete elettrica

Il programma è cominciato da via Tor Pisana che, però, rappresenta solamente il primo step di un restyling destinato a procedere lungo viale Aldo Moro, viale Commenda, via Appia e altre zone centrali segnalate di volta in volta fino al mese di giugno che, di fatto, chiuderà i cantieri. Oggetto dei lavori è la rete elettrica, pronta a subire un netto miglioramento in grado di stabilizzare la connessione e ridurre al minimo il fenomeno dei blackout. Verranno sostituiti, infatti, i cavidotti, manovra che dovrebbe garantire di superare disagi e sovraccarichi.

L'accordo

Alla base di questi interventi c’è l'accordo siglato dal Comune di Brindisi ed E-Distribuzione, accordo che prevede il totale ripristino di circa venti chilometri di strade (da marciapiede a marciapiede) nelle aree interessate durante gli scorsi mesi da scavi eseguiti proprio da Enel per l’efficientamento delle reti di distribuzione dell’energia. Si tratta, in sostanza, di opere migliorative finalizzate a evitare inconvenienti per i cittadini e la creazione di avvallamenti stradali, risultati fortemente voluti dall’amministrazione comunale che si è già ritenuta soddisfatta per quanto raggiunto finora.

Un esempio nazionale

«Questo protocollo rappresenta a tutti gli effetti una best practice che, non a caso, è stata rilanciata a livello nazionale anche dall’Associazione nazionale comuni italiani (Anci)», ha spiegato il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna proprio sul cantiere di via Tor Pisana. «Quando Enel, la scorsa estate, ci è venuta a chiedere l’autorizzazione noi abbiamo subito risposto in maniera positiva perché interessati a risolvere gli svariati blackout che si sono verificati, ma poi abbiamo rilanciato e chiesto la loro successiva disponibilità nel ripristinare tutte le aree oggetto dei lavori. Con questo accordo firmato, dunque, noi autorizziamo l’azienda a scavare e rinnovare i cavidotti che daranno notevoli benefici alla distribuzione dell’energia elettrica in città e in cambio, alla fine dei lavori, saranno ripristinati a regola d’arte i manti stradali. Non si parla di ripristinare solo la trincea ma tutta la sede stradale, operazione della quale possiamo essere più che soddisfatti. Tutto il sacrificio che in questi mesi i nostri cittadini hanno dovuto subire, quindi, verrà ripagato», chiude il primo cittadino.

I prossimi interventi

Questo protocollo, come già detto, riguarda gran parte della città dal momento che, a macchia d’olio, i lavori saranno estesi lungo altre zone centrali: parliamo di circa venti chilometri di strade il cui asfalto sarà completamente rifatto al termine delle operazioni di sostituzione dei cavidotti che serviranno per alimentare tutte le varie centrali Enel disseminate nel territorio. «Sono interessate dal protocollo tutte le strade principali e anche diverse strade nei vari quartieri limitrofi come la Commenda, Santa Chiara, Cappuccini e Sant’Angelo», spiega Gianluca Quarta, assessore ai Lavori Pubblici. «Ovunque ci saranno cantieri da oggi fino a giugno, in pratica, avremo importanti benefici per tutti. I cittadini, a fronte degli ultimi sacrifici momentanei che stanno subendo, avranno delle facilitazioni per il futuro almeno per quanto riguarda il manto stradale», chiude l’assessore Quarta.