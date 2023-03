Lavori su via Leuca e si apre una "voragine". Due giorni di lavori per ripristinare il manto stradale

Cedimento del manto stradale in via Leuca nel corso dei lavori svolti da Enel. Il cedimento è dovuto - si legge in una nota del Comune di Lecce - con tutta probabilità, alla rottura di un pozzetto di fognatura bianca che ha dilavato il sottofondo stradale provocando il cedimento.

La messa in sicurezza

Intervenuti immediatamente sul luogo, i tecnici del Comune hanno messo in sicurezza il tratto stradale, contattato il manutentore della fogna bianca per procedere alla riparazione del pozzetto danneggiato dai lavori, e intimato a Enel il ripristino dello stato dei luoghi. I lavori sono in corso e avranno la durata di due giorni. La circolazione veicolare per motivi di sicurezza risulta dunque interrotta all’altezza dell’intervento e sarà ripristinata al termine dei lavori.

L'assessore

“Il settore Lavori pubblici è immediatamente intervenuto a tutela della sicurezza dei cittadini, chiamando Enel a riparare a questo incidente di cantiere che rischiava di avere conseguenze sulla pubblica incolumità – dichiara l’assessore Marco Nuzzaci – le ditte sono già al lavoro per assicurare ai cittadini e ai commercianti della zona, con i quali sono solidale, la massima riduzione dei disagi”.