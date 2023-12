Il maltempo fa cedere l'asfalto e due auto sprofondano: paura e danni

Paura a Novoli: il maltempo fa cedere l'asfalto interessato da alcuni lavori di Aqp e due auto sprofondano, rendendo impraticabile la strada e subendo ingenti danni all'asse anteriore ed allo pneumatico destro di entrambe le utilitarie.

Allertati i vigili del fuoco

Sul posto, precisamente in via G. Ferraris nel cuore di Novoli, allertati dagli stessi proprietari delle automobili, sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie e gli agenti della polizia locale guidati dal comandante Francesco Miglietta che hanno ricostruito l'accaduto ed ascoltato gli autisti dei due mezzi.

In serata nonostante la pioggia continua le due automobili sono state tirate fuori dalle enormi buche createsi a causa dello smontamento del terreno. La via è stata poi interdetta alla pubblica circolazione per evitare che altrimenti incappassero nelle medesime dinamiche.