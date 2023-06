Sprofonda l’asfalto dopo i lavori sulla provinciale: strada bloccata per motivi di sicurezza

Sprofonda l’asfalto dopo i lavori sulla provinciale. È accaduto nella tarda mattinata di oggi - 27 giugno - sulla provinciale 350 Racale-Ugento, in territorio di Racale, all’altezza della Cooperativa Acli. Si tratta di una situazione di pericolo per le auto in transito: per questo motivo sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Ugento e il comandante della polizia locale di Racale, che hanno provveduto a segnalare la pericolosità del tratto di strada. Sono intervenuti anche gli operai del Servizio Strade della Provincia.



Pare che l’asfalto abbia ceduto in seguito al passaggio di un mezzo pesante in corrispondenza di un tratto di strada in cui, nella giornata di ieri, è stato effettuato uno scavo per alcuni lavori.