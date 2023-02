Lo stop è doppio: il curioso caso della segnaletica a Novoli

La segnaletica orizzontale in un carattere insolito, i rattoppi dell'asfalto e via la polemica politica. A Novoli traffico e mobilità continuano a far discutere, dopo il caso del guardrail realizzato proprio davanti all'ingresso di una dimora storica, al punto da impedirne l'accesso principale. A puntare il dito contro l'amministrazione del Comune del Salento è il gruppo di Con, che affida a una nota i suoi rilievi critici. A partire da una scritta di stop, ripetuta due volte.