Rifacimento della pavimentazione stradale e dell'asfalto, sostituzione dei new jersey spartitraffico, installazione di attenuatori stradali in corrispondenza degli svincoli. Lavori da 14 milioni di euro. Tangenziale Est: prima passi per la messa in sicurezza. E l’amministrazione è già al lavoro per trovare i fondi: «La sicurezza prima di tutto. Siamo ottimisti, troveremo le risorse necessarie per eseguire i lavori». Parola dell’assessore Marco Nuzzaci.

Documento di fattbilità: c'è l'ok della Giunta

Il Comune di Lecce, con delibera di giunta, ha approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) relativo ai lavori per la messa in sicurezza della tangenziale est, una delle arterie tra le più incidentate della città, dove ogni anno si registrano numerosi sinistri stradali, anche mortali. Il Docfap è uno strumento di indirizzo necessario ai fini della progettazione e per l’avvio di importanti cantieri di messa in sicurezza. Il provvedimento è stato redatto dal settore Lavori pubblici sulla base dello studio di fattibilità elaborato dalla società Inco Ingegneri Consulenti incaricata dal Comune, a maggio 2023, di individuare le criticità dell’arteria e mettere nero su bianco un elenco con gli interventi di messa in sicurezza necessari per limitare gli incidenti. E la lista delle opere per rendere sempre meno pericolosi i 14 chilometri di arteria cittadina è lunga e complessa.

Asfalto, new jersey e attenuatori stradali: l'elenco dei lavori

Prima di tutto si dovrà procederà con la sostituzione delle attuali barriere new jersey in cemento, utilizzati come spartitraffico e non più a norma di legge. È previsto, poi, il rifacimento di tutta la pavimentazione bituminosa, la sostituzione di una parte dei guardrail, una nuova segnaletica orizzontale e verticale, la rivisitazione dello scolo delle acque meteoriche (per migliorare il deflusso delle acque ed evitare allagamenti) e l’installazione di attenuatori stradali in corrispondenza degli svincoli della tangenziale: dei veri e propri ammortizzatori pensati per tamponare eventuali urti e contenere i veicoli nella carreggiata in caso di sinistri. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 14 milioni di euro mentre la durata del cantiere è stata stimata in 900 giorni.

Due anni e mezzo di lavori: ora si cercano i soldi

Due anni e mezzo, quindi: tanto servirà per rendere più sicura la tangenziale est. Al momento, è bene precisare, si tratta solo di una prima fase di progettazione. I lavori non sono ancora in cantiere. Dopo l’approvazione del Docfap, il Comune dovrà approvare il documento di indirizzo alla progettazione (Dip) e poi procedere all’avvio delle diverse fasi di pianificazione degli interventi. Ma lo scoglio più grande da superare è quello del budget: 14 milioni di euro. L’amministrazione, infatti, dovrà recuperare un tesoretto non da poco. L’obiettivo è quello di intercettare dei finanziamenti europei, magari dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con la delibera di giunta, infatti, l’amministrazione ha dato mandato al settore Programmazione strategica comunitaria, Coordinamento Pnrr, di procedere al reperimento delle risorse finanziarie. E da Palazzo Carafa c’è ottimismo: «L’amministrazione si è occupata da subito delle criticità della Tangenziale Est – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Marco Nuzzaci -. Abbiamo portato a termine il grande lotto dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e, laddove possibile, siamo intervenuti con una prima sostituzione dei guardrail stradali. È importante che tutti coloro che transitano su questo tratto di strada siano protetti. C’è ancora tanto da fare e ne siamo consapevoli. Per questo stiamo portando avanti l’iter per la progettazione di questi interventi. Parliamo di 14 milioni di euro di opere che serviranno ad alzare il livello di sicurezza. Siamo già al lavoro per intercettare le risorse necessarie. Non è semplice ma siamo convinti di riuscire, nel breve, a recuperare i finanziamenti così da rendere la tangenziale est ancora più sicura per i cittadini».

