Incidente stradale sulla tangenziale: morto motociclista

Incidente stradale sulla tangenziale della città: perde il controllo della moto e finisce contro un'auto. Un 27enne di Bitritto è morto dopo aver perso il controllo della sua moto in via Tatarella, a Bari. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe caduto forse per una manovra azzardata e sarebbe finito contro un’auto.

Sul posto la polizia locale e l’ambulanza del 118 ma per il 27enne non c’è stato nulla da fare. Via Tatarella è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia nel tratto di strada compreso tra nuova rotatoria altezza svincolo Santa Fara e rotatoria altezza via Sangiorgi (Lidl e Deodato).