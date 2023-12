Incidente stradale nella notte, due ragazzi gravi in ospedale

Due ragazzi di 21 anni sono rimasti feriti nel grave incidente stradale avvenuto nella notte alla periferia di Taranto. La macchina sulla quale viaggiavano i due giovani si è schiantata, poco prima delle tre della notte appena trascorsa, con il muretto di una villa nei pressi di una rotonda di via Mediterraneo, nella zona di Tramontone. Le vittime sono state estratte dai vigili del fuoco dalle lamiere contorte della vettura e sono state trasportate in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata.

Lo schianto

Il grave incidente si è verificato nel cuore della notte.

Il conducente della NIssan Micra sulla quale si trovavano i due ragazzi, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura e la macchina si è schiantata contro il muro di cinta di una villetta. L'automobile è andata praticamente distrutta. I detriti provocati dall'impatto hanno anche danneggiato le macchine che erano all'interno dell'abitazione. Le vittime sono rimaste intrappolate nell'abitacolo deformato della Nissan.

I soccorsi

L'allarme è stato lanciato dagli automobilisti di passaggio che hanno chiesto l'intervento del 118. Sul posto sono subito arrivate le ambulanze del servizio di soccorso, gli equipaggi dei Vigili del Fuoco e le pattuglie della Volante della Polizia. Proprio i pompieri hanno estratto le vittime dalle lamiere deformate. I due ragazzi sono stati trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Taranto, dove sono giunti in codice rosso.