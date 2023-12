Un uomo di 44 anni, Nicola Pastore, è morto questa mattina in un incidente avvenuto in via Vecchia Spinazzola, strada della periferia di Andria.

L'incidente

La vittima, forse a causa di un malore, avrebbe perso il controllo della sua utilitaria e si è schiantato contro un muro. Inutili i tentativi di rianimarlo del personale del 118. Sull'accaduto indagano gli agenti della polizia locale.