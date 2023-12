Incidente sul lavoro: operaio cade da impalcatura nel cantiere dell'ospedale. Un uomo di 57 anni, caduto da un'impalcatura da un'altezza di circa 2,5 metri, è stato soccorso dai vigili del fuoco mentre lavorava nel cantiere del vecchio ospedale DiMiccoli di Barletta.

L'operaio è stato immobilizzato su una barrella e portato in ospedale per le cure. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto è intervenuto personale dello Spesal.