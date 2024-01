​Incidente tra mezzi pesanti, file interminabili sulla tangenziale

Ancora una mattina di passione sulla tangenziale di Bari per l’ennesimo incidente quotidiano: stamattina due mezzi pesanti si sono tamponati, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.

Diversi disagi

Al momento non si registrano feriti gravi, ma sulla tangenziale in direzione Sud ci sono oltre 8 chilometri di coda. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’uscita per il rione San Pasquale, ma la fila ormai inizia dalla Stanic. La polizia invita a scegliere percorsi alternativi.