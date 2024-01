Scontro tra auto, una si ribalta: cinque persone coinvolte, tra cui 3 bambini

Incidente stradale sulla strada del mare San Cataldo-Frigole: scontro fa auto, in macchina anche 3 bambini. Lo scontro fa due auto è avvenuto tra via Roggerone all'intersezione con via Masseria Lilla, una delle due auto si è ribaltata.



Cinque le persone coinvolte nell'incidente, tra cui 3 bambini. Sul posto due ambulanze del 118.

Rilievi in corso per stabilire la dinamica del sinistro. Tra le possibili cause una mancata precedenza.